Verkehr : Hamburg bleibt eine der staureichsten Städte Deutschlands

Wer sich in Hamburg mit dem Auto fortbewegt, steht viel im Stau. Im Inrix-Ranking belegt die Hansestadt hinter München und Berlin Platz drei unter den staureichsten Städten Deutschlands. Auch Kiel schafft es in das Ranking - ebenfalls auf unschöne Weise.

München | Hamburg bleibt eine der staureichsten Städte Deutschlands, in Kiel liegt der staureichste Straßenabschnitt der Republik. Einer am Dienstag vorgestellten Erhebung des Anbieters von Verkehrsanalysen Inrix stehen Autofahrer in München 79 Stunden und damit am längsten im Stau, gefolgt von Berlin mit 65 Stunden und Hamburg mit 47 Stunden. Die schleswig-...

