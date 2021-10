Basketball : Hamburg Towers vor Frankfurt-Spiel: Quartett angeschlagen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bangt vor dem Spiel bei den Fraport Skyliners Frankfurt am Sonntag (15.00 Uhr) um den Einsatz von Lukas Meisner.

Hamburg | Der Forward weist Grippesymptome auf und pausiert vorerst. Angeschlagen sind zudem Justus Hollatz, Zach Brown und Caleb Homesley. Trainer Pedro Calles zeigte sich am Donnerstag aber optimistisch, dass das Trio in Frankfurt wieder einsatzbereit sein wird. Nach zwei verlorenen Partien in der Liga und dem Aus im BBL Pokal droht den Hamburgern bei eine...

