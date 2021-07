Basketball : Hamburg Towers mit acht Testspielen vor Saisonstart

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat acht Testspiele in Vorbereitung auf die neue Saison vereinbart.

Hamburg | Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit Spielen gegen BG Göttingen am 17. September und gegen Eurocup-Sieger AS Monaco drei Tage später. Das teilte der Verein am Montag mit. Der Saisonstart erfolgt am 25. September bei den MHP Riesen Ludwigsburg. In den anderen Testspielen geht es gegen Dänemarks Meister Bakken Bears am 21. August, beim Alles-Palet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.