Basketball : Hamburg Towers im Eurocup bei Slask Wroclaw gefordert

Die Basketballer der Hamburg Towers stehen vor ihrer nächsten europäischen Herausforderung.

Hamburg | Am Mittwoch (18.45 Uhr/Magentasport) tritt das Team von Trainer Pedro Calles im Eurocup bei Slask Wroclaw in Polen an. Von einer Favoritenrolle beim bislang sieglosen Tabellenletzten der Gruppe A will der Spanier aber nichts wissen: „Zwischen Wroclaw und uns liegt nur ein Sieg, die Tabelle hat also nicht viel Aussagekraft“, sagte Calles am Dienstag. ...

