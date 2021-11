Basketball : Hamburg Towers fordern im EuroCup Topteam aus Andorra

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bangt im EuroCup-Spiel gegen MoraBanc Andorra am Dienstag (19.30 Uhr) in der Inselparkhalle um Zach Brown.

Hamburg | Der Forward war am Montag im Training umgeknickt und musste pausieren. Allerdings haben auch die Gäste Verletzungssorgen. So hat sich der selbst als Ersatz für angeschlagene Mitspieler verpflichtete Gal Mekel, der in der Saison 2013/14 insgesamt 31 Partien für die Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki bestritten hat, vor einer Woche einen Mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.