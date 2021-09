Basketball : Hamburg Towers bangen um Kotsar-Einsatz

Hinter dem Einsatz von Maik Kotsar im ersten Saison-Heimspielspiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Inselparkhalle gegen die Niners Chemnitz steht weiter ein Fragezeichen.

Hamburg | Der Center hatte vor neun Tagen in einem Testspiel eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde schon am Samstag bei der 87:88-Niederlage in Ludwigsburg schmerzlich vermisst. „Aufgrund des Ausfalls waren wir im Rebounding heute leider deutlich unterlegen“, hatte Trainer Pedro Calles nach der Partie eingeräumt. In der vergangenen Woche hieß es von Se...

