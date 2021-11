Tourismus : Hamburg-Tourismus zieht auch im September an

Der Hamburg-Tourismus hat auch im September deutlich zugelegt.

Hamburg | Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Gäste um fast 19 Prozent auf 459.533. Mit einem Plus von gut 45 Prozent auf fast 70.000 kamen vermehrt auch wieder Reisende aus dem Ausland in der Hansestadt an, wie das Statistikamt Nord am Freitag berichtete. Vom alten Niveau ist der für die Hamburger Wirtschaft wichtige Fremdenverkehr aber noch immer w...

