Tennis : Hamburg-Sieger Carreño Busta nun Weltranglisten-11.

Pablo Carreño Busta hat nach seinen Sieg beim Hamburger Tennisturnier zwei Plätze in der ATP-Weltrangliste gutgemacht.

Hamburg | Der 30 Jahre alte Spanier, der am Sonntag das Finale am Rothenbaum souverän mit 6:2, 6:4 gegen den Serben Filip Krajinovic gewonnen hatte, verbesserte sich in dem am Montag veröffentlichten Ranking auf Platz elf. Der im Endspiel unterlegene Krajinovic (29) kletterte um zehn Plätze auf Rang 34. Bester Deutscher in dem weiter vom Serben Novak Djokovi...

