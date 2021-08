American Football : Hamburg Sea Devils verlieren gegen die Panthers Wroclaw

Zweite Saisonniederlage für die Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF): Gegen das polnische Team Panthers Wroclaw unterlagen die Hanseaten am Sonntag mit 24:30 (17:27).

Hamburg | Für die Mannschaft von Headcoach Andreas Nommensen war es die erste Heimniederlage in der Premierensaison der neugegründeten Liga. Kurz vor der Pause hatte die Sea Devils noch mit 17:13 geführt, doch in den verbleibenden zwei Minuten der ersten Hälfte gelangen den Panthers zwei Touchdowns. Die Punkte der Hamburger holten Xavier Johnson, Justin Roge...

