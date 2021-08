American Football : Hamburg Sea Devils gewinnen 28:20 gegen Berlin Thunder

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football (ELF) ihren siebten Sieg im achten Spiel gefeiert.

Hamburg | Am Samstag setzte sich der Spitzenreiter der Nordstaffel beim Schlusslicht Berlin Thunder mit 28:20 (21:0) durch. Zu Beginn des dritten Viertels hatten die Hamburger schon mit 28:0 geführt, ehe die Gastgeber dann besser in die Partie fanden. Mit dem Erfolg in der Hauptstadt haben die Hanseaten den Einzug in die Playoffs geschafft. Drei Touchdowns f...

