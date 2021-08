Demonstration : Hamburg Pride: Knapp 8500 bei CSD-Fahrraddemo

Der Verein Hamburg Pride hat sich am Samstag für die Rechte von Schwulen und Lesben stark gemacht.

Hamburg | Tausende Frauen und Männer haben sich in Hamburg mit einer Fahrraddemo für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt. Unter dem Motto „Keep on fighting. Together“ radelten nach Polizeiangaben am Samstag zunächst rund 8500 Menschen durch die Stadt. Abgesehen von erheblichen Verkehrsbehinderungen habe es keinerlei Probleme gegeben. Veranstalte...

