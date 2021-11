Schulen : Hamburg: Mehr als die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen geimpft

In Hamburg haben bisher 50,8 Prozent der 12- bis 17-Jährigen mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Hamburg | Das teilte die Schulbehörde am Donnerstag mit. „Zusätzlich zu den Impfangeboten für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Arztpraxen, Krankenhäusern impft Hamburg auch Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen mit dem empfohlenen Impfstoff von Biontech.“ An Hamburger Schulen seien bereits knapp 7500 Impfdosen verteilt werden. „Es ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.