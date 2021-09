Senat : Hamburg: Maskenpflicht und Kapazitätsgrenzen bei 2G weg

Hamburg eröffnet im Umgang mit Corona weitere Spielräume. Beim 2G-Modell fällt die Maskenpflicht weg. Außerdem soll es keine Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen mit Geimpften und Genesenen mehr geben.

Hamburg | In Hamburg können Fußballstadien ab dem kommenden Wochenende unter 2G-Bedingungen wieder bis zum letzten Platz besetzt werden. Auch in den Clubs dürfen Geimpfte und Genesene ab Samstag wieder ohne Maske und abstandslos tanzen, wie die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag sagte. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Eindämmungsve...

