Brände : Feuerwehr rettet panische Frau aus brennendem Haus

Es brennt in der obersten Etage eines Wohnhauses. Eine Frau flieht vor den Flammen auf einen Balkon, will sich dort in Panik aber nicht von der Feuerwehr retten lassen. Dramatische Szenen in Hamburg-Jenfeld.

Hamburg | In einem dramatischen Einsatz hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Jenfeld eine Frau aus dem sechsten Stock eines Wohnhauses gerettet. Sie war vor den Flammen zunächst auf den Balkon der Wohnung geflüchtet, ließ sich dort aber aus Angst nicht dazu bewegen, den Rettungskorb einer Drehleiter zu besteigen, wie Feuerwehrsp...

