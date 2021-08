Demonstrationen : Hamburg: Bis zu 10.000 bei CSD-Fahrraddemo erwartet

Mit einer Fahrraddemo mit bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern will sich der Verein Hamburg Pride am Samstag (12.00 Uhr) für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzen.

Hamburg | Der Demonstrationszug startet an der Binnenalster und führt über knapp 17 Kilometer über St. Pauli, die Landungsbrücken, die Speicherstadt, Teile der Innenstadt, Borgfelde, Hamm und Hohenfelde bis zum Steindamm in St. Georg. Das Motto laute in Anspielung auf das Hamburger Pride-Jubiläum „40 + 1“, „Keep on fighting. Together“. Der Christopher Street...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.