Boxen : Halmich erste deutsche Boxerin in Hall of Fame

Die frühere Weltmeisterin Regina Halmich wird als erste deutsche Boxerin in die Hall of Fame in den USA aufgenommen.

Hamburg | Nach Informationen des „Hamburger Abendblatt“ soll Halmich im kommenden Jahr die Auszeichnung in Canastota im US-Bundesstaat New York entgegennehmen. „Das ist die größte Auszeichnung, die man als Boxerin oder Boxer bekommen kann“, sagte Halmich. „Dass man Jahre nach meinem Karriereende sich in Amerika an mich erinnert, macht mich sehr stolz - und dass...

