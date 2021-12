Hockey : Hallenhockey: Damen von Alster und HTHC auf Viertelfinalkurs

Die Damen-Teams der Hamburger Vereine Club an der Alster und Harvestehuder THC haben die Teilnahme am Viertelfinale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft so gut wie sicher.

Hamburg | Nord-Spitzenreiter Alster siegte am Mittwochabend mit 9:3 beim Uhlenhorster HC, Verfolger HTHC setzte sich beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 6:0 durch. Damit weisen die beiden Hamburger Clubs nach sieben von zehn Spieltagen 19 Punkte auf und haben elf Zähler Vorsprung vor dem drittplatzierten Großflottbeker THGC. Der Lokalrivale ha...

