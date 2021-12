Hockey : Hallen-EM im Hockey wegen Pandemie verschoben

Die Hallenhockey-Europameisterschaften der Damen und Herren in Hamburg werden verschoben.

Mönchengladbach | Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mit. Die Titelkämpfe sollten ursprünglich vom 12. bis 16. Januar in der Sporthalle Hamburg stattfinden. Grund seien die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern in der Pandemie-Bekämpfung, hieß es. Zuschauer sind vom 28. Dezember an bei Großveranstaltungen ausgeschlossen. „Wenn man der Expertenkomm...

