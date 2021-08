Kriminalität : Haftbefehl gegen Drach auf versuchten Mord erweitert

Der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Serienräuber Thomas Drach ist auf versuchten Mord erweitert worden.

Köln | Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es um den Überfall an einer Ikea-Filiale in Frankfurt/Main im Herbst 2019. Bei einem Schusswechsel soll Drach einen Geldboten lebensgefährlich verletzt haben. Der erweiterte Haftbefehl des Kölner Amtsgerichts sei Drach in der Justizvol...

