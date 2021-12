Bundesregierung : Habeck: Wieder ein Schleswig-Holsteiner Bundesminister

Mit Robert Habeck ist seit langer Zeit wieder ein Politiker aus Schleswig-Holstein Bundesminister.

Kiel | Der Grüne wurde am Mittwoch zum Minister für Wirtschaft und Klimaschutz berufen. „Es ist mir eine Ehre, als Schleswig-Holsteiner in diesem Kabinett vertreten zu sein. Rüm hart - klaar kiming (friesisch: Weites Herz - klarer Horizont)“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Habeck (52) war von 2012 bis 2018 in Kiel Minister für Umwelt, Energie und Lan...

