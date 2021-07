Wahlen : Habeck: „Ich mache hier Wahlkampf für meine Heimat“

Er wirkt gelassen und bekommt auf seiner „Küstentour“ viel Zuspruch: Grünen-Chef Habeck trifft beim Werben um Stimmen zur Bundestagswahl in seinem Heimatland lauter alte Bekannte. Was eine Regierungsbeteiligung in Berlin anlangt, ist er optimistisch.

Kiel | Grünen-Chef Robert Habeck sieht trotz des Wirbels um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock weiterhin gute Chancen seiner Partei für die Bundestagswahl. „Wir haben alle Chancen, das beste Ergebnis, das wir jemals hatten, zu bekommen, das heißt ein Wahlergebnis um die 20 Prozent“, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss einer zweiwöchigen ...

