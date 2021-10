Verkehr : HVV startet neue Ticket-App „HVV any“ im Frühjahr

Bus- und Bahnfahren ohne vorherigen Ticketkauf, und ohne vorher noch den richtigen Tarif suchen zu müssen - das verspricht eine neues Angebot, das der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) im Frühjahr 2022 an den Start bringen will.

Hamburg | Unter dem Namen „HVV any“ wird das Angebot dann in der App „HVV switch“ verfügbar sein, wie der HVV am Donnerstag während des Mobilitätskongresses ITS ankündigte. Das Angebot soll vor allem für Gelegenheitsfahrer den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erleichtern. Entwickelt und umgesetzt wird das Projekt von der städtischen Hamburger Hochbahn AG, die...

