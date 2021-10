Verkehr : HVV mit neuem Markenauftritt: Akteur der Mobilitätswende

Mit einem neuen Markenauftritt und neuen Angeboten will sich der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) als zentraler Akteur der Mobilitätswende präsentieren und Kunden den Zugang zu Mobilitätsangeboten erleichtern.

Hamburg | Neben einem runderneuerten Logo zählt dazu auch ein einheitlicher Social-Media-Kanal der am HVV beteiligten Verkehrsunternehmen. „Der HVV wird als Marke in den Vordergrund gestellt“, sagte die neue Geschäftsführerin des Verbundes, Anna-Theresa Korbutt am Montag. Als eines der wichtigsten neuen Angebote nannte Korbutt die geplante neue App „HVV any“...

