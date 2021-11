Fußball : HSV zuversichtlich bei Vertragsverhandlungen mit Alidou

Sportdirektor Michael Mutzel vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist optimistisch, den U20-Nationalspieler Faride Alidou beim Verein halten zu können.

Hamburg | „Faride bekommt vom Trainer das Vertrauen, hat hier einen geilen Club und in Hamburg eine Superperspektive. Ich habe schon das Gefühl, dass er und auch sein Berater wissen, was sie aktuell am HSV haben. Ich habe da ein gutes Gefühl“, sagte Mutzel dem „Hamburger Abendblatt“ (Montag). Der Vertrag des 20 Jahre alten gebürtigen Hamburgers, der seit 201...

