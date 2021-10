Fußball : HSV verliert Testspiel beim VfL Wolfsburg klar mit 1:4

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein Testspiel beim klassenhöheren VfL Wolfsburg klar verloren.

Hamburg | Mit 1:4 (0:3) mussten sich die Hanseaten am Mittwochnachmittag in der VW-Stadt nach einer vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschenden Leistung dem überlegenen Bundesligisten geschlagen geben. Der HSV leistete sich zu viele individuelle Fehler und verlor verdient. Der Treffer von Anssi Suhonen mit einem sehenswerten Linksschuss in der 54. Minute...

