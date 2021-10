Fußball : HSV reist als Favorit nach Aue: Schonlau wieder dabei

Der Hamburger SV tritt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Gastspiel beim FC Erzgebirge Aue als klarer Favorit an.

Aue | Allerdings will sich Trainer Tim Walter vom aktuellen Tabellenstand des noch sieglosen Schlusslichts der 2. Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen. „Jede Mannschaft, die in der 2. Liga agiert, hat gewisse Qualitäten“, sagte der 45-Jährige. In Aue kehrt Kapitän Sebastian Schonlau nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre ins Team zurück. Mario Vuskovic, de...

