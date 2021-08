Fußball : HSV bindet Torhüter Oppermann langfristig an sich

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Torhüter Leo Oppermann erstmals einen Profivertrag gegeben.

Hamburg | Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 19 Jahre alte Schlussmann wird bis zum 30. Juni 2025 an den Verein gebunden. 2020 war er von Union Berlin zum HSV gekommen und spielte seither in der U21-Regionalliga-Mannschaft der Norddeutschen. Wegen einer Verletzung von Ersatztorhüter Tom Mickel war Oppermann an den ersten vier Spieltagen in den Profi-Kad...

