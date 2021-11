Fußball : HSV bestätigt: Finanzvorstand hört zu Saisonende auf

Finanzvorstand Frank Wettstein wird den Hamburger SV nach dann knapp achtjähriger Tätigkeit am Saisonende verlassen.

Hamburg | Der norddeutsche Fußball-Zweitligist bestätigte am Mittwoch einen Bericht der „Sport Bild“ (Mittwoch), wonach der 48 Jahre alte Finanzchef seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Auch der HSV-Aufsichtsrat sei durch Wettstein bereits informiert worden, hieß es in der Vereinsmitteilung. „Ich denke, nach über sieben Jahren ...

