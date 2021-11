Fußball : HSV-Trainer: Zuschauerzahl ohne Auswirkungen auf Spielfreude

Trainer Tim Walter vom Hamburger SV erwartet trotz eines drohenden Zuschauer-Minusrekords gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt keine Auswirkungen auf die Spielfreude seiner Mannschaft.

Hamburg | „Ich glaube, dass viele Mannschaften froh wären, wenn sie vor 18.000 spielen würden. Nicht jeder hat so einen Schnitt wie wir. Für uns ist es irrelevant, wie viele Zuschauer da sind“, sagte Walter am Freitag. „Wir hoffen nur und freuen uns, dass sie uns alle unterstützen.“ Der HSV empfängt die Ingolstädter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Volksparksta...

