Fußball : HSV-Trainer Walter unterstützt Freistellung von Leistner

Trainer Tim Walter unterstützt die Freistellung von Abwehrspieler Toni Leistner beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.

Hamburg | „Ich bin Angestellter des Vereins, und deswegen bin ich in alles eingebunden. Das ist klar. Deswegen gehe ich alles das, was der Verein vorgibt und versucht umzusetzen, absolut mit“, sagte der 45-Jährige am Donnerstag bei der Online-Pk. Einen Tag zuvor hatte der HSV bekanntgegeben, dass Leistner weder für das kommende Zweitligaspiel am Samstag (13....

