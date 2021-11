Fußball : HSV-Sportvorstand Boldt: Bis zum Ende oben mitspielen

Sportvorstand Jonas Boldt hat den Traum vom Wiederaufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga noch nicht aufgegeben.

Hamburg | „Wir wollen so lange es geht, am besten bis zum Ende, oben mitspielen und somit unsere Chancen wahren, unter die ersten Drei zu kommen“, sagte der 39-Jährige der „Bild“-Zeitung (Dienstag). „Wie weigern uns nicht zu sagen, dass wir in die erste Liga möchten. Aber welcher Club will das nicht?“ Mit Platz sieben in der 2. Bundesliga ist der Sportvorsta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.