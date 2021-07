Fußball : HSV-Profis Onana und Glatzel zurück aus der Quarantäne

Die Fußball-Profis Amadou Onana und Robert Glatzel vom Hamburger SV haben ihre Corona-Quarantäne beendet und bereiten sich mit ihren Teamkollegen auf den Saisonstart in der 2.

Hamburg | Liga vor. „Onana arbeitet heute mit Reha-Trainer Sebastian Capel“, teilte der HSV über den 19 Jahre alten Mittelfeldakteur aus Belgien mit, der am Sonntag seine erste Einheit absolvierte. Zugang Glatzel war schon am Samstag zurückgekehrt und auch entsprechend erleichtert. „Ich bin glücklich, dass ich endlich mit der Mannschaft arbeiten kann. (In de...

