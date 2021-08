Fußball : HSV-Nachwuchschef Hrubesch: „Wir haben richtig gute Jungs“

Die ersten Nachwuchs-Mannschaften des Hamburger SV starten am Wochenende nach langer Pandemiepause in die Saison.

Hamburg | „Es ist wichtig, dass wir einen regelmäßigen Spielbetrieb kriegen. Wir haben fast ein Jahr komplett verloren“, sagte HSV-Nachwuchschef Horst Hrubesch. Die U21-Mannschaft empfängt am Sonntag in der Regionalliga die SV Drochtersen/Assel, die U19 hat es am Samstag mit RB Leipzig zu tun und die U17 erwartet am Sonntag Energie Cottbus. „Wir haben richti...

