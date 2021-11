Fußball : HSV II gewinnt Nachholspiel gegen Phönix Lübeck

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat am Dienstag ein Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga Nord bei Phönix Lübeck mit 3:2 gewonnen.

Hamburg | Damit hat der HSV die Chance auf den fünften Platz gewahrt, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt. Die Lübecker waren durch Morten Knudsen und Haris Hyseni zweimal in Führung gegangen. Zwischenzeitlich glich Profi-Leihgabe Anssi Suhonen per Handelfmeter aus. In der zweiten Hälfte dominierten die Hamburger und drehten die Partie durch Tre...

