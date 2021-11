Telekommunikation : Gute Quartalszahlen: Freenet optimistischer für Gesamtjahr

Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird angesichts eines guten dritten Quartals optimistischer.

Büdelsdorf | Das Management erwartet seine Jahresergebnisse nun am oberen Ende der prognostizierten Spannen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Management seit der anlässlich der Halbjahreszahlen bereits angehobenen Prognose bei 430 bis 445 Millionen Euro. I...

