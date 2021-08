Parteien : Günther zur Bundestagswahl: „Wir müssen kämpfen“

Die CDU in Schleswig-Holstein hat sich auf einem Landesparteitag am Samstag in Neumünster auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes eingestimmt.

Neumünster | „Wir müssen die letzten Wochen kämpfen“, sagte zum Auftakt der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther, vor dem Hintergrund der schlechten Umfragewerte für die Union und den Kanzlerkandidaten Armin Laschet. „Die Aussichten sind nach wie vor gut“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul...

