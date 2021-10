Parteien : Günther unterstützt Neuwahl des ganzen CDU-Bundesvorstandes

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßt die geplante Neuwahl der gesamten CDU-Führung.

Kiel | „Es ist für die Neuaufstellung das richtige Signal, jetzt nicht nur den Bundesvorsitzenden, sondern den gesamten Bundesvorstand neu zu wählen“, erklärte Günther, der auch CDU-Landesvorsitzender ist, am Montag in Kiel. „Der dafür zuständige Bundesparteitag sollte möglichst noch in diesem Jahr stattfinden.“ Die Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand...

