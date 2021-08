Gesundheit : Günther mit Corona-Beschlüssen weitgehend zufrieden

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther ist mit den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie insgesamt zufrieden.

Kiel | „Das ist ein guter und richtiger Weg“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in Kiel. Eine Einschränkung machte er bei der vereinbarten Verschärfung der Testpflicht für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene ab 23. August bei Inzidenzen in einem Kreis ab 35. Er hätte sich gewünscht, dass dies nicht nur an den Inzidenzwert geknüpft wird, sondern auch an ...

