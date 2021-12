Wahlen : Grünen-Politikerin Bohn will wieder als Ärztin arbeiten

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Marret Bohn, kandidiert an diesem Wochenende nicht erneut für die Landesliste ihrer Partei zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai nächsten Jahres.

Kiel | „Während der Corona-Pandemie habe ich entschieden, dass ich wieder als Ärztin arbeiten möchte“, erklärte die 57-Jährige am Montag laut Mitteilung ihrer Fraktion. Dort ist die auf Föhr geborene Bohn auch sozial- und gesundheitspolitische Sprecherin. Sie ist Internistin und Sozialmedizinerin. Dem Landtag gehört Bohn seit 2009 an. „Etwas mehr als zehn...

