Landtag : Grüne treten mit drei Frauen an Spitze zur Landtagswahl an

Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen nach zwei Wahlperioden als Juniorpartner der Regierung die Kieler Staatskanzlei erobern. Dazu stellen sie drei Frauen nach vorne. Diese bringen viel Erfahrung aus Spitzenämtern mit.

Neumünster | Mit großem Selbstbewusstsein und ehrgeizigen Zielen gehen die schleswig-holsteinischen Grünen in die Frühphase des Landtagswahlkampfs. An die Spitze ihrer Landesliste für die Wahl am 8. Mai 2022 stelle ein Landesparteitag am Sonnabend in Neumünster drei erfahrene Frauen: Finanzministerin Monika Heinold, Landtags-Vizepräsidentin Aminata Touré und Frakt...

