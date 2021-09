Landtag : Grüne fordern Anpassung der Schuldenbremse im Norden

Die Grünen haben eine Anpassung der Schuldenbremse in Schleswig-Holstein gefordert.

Kiel | „Wir müssen eine Investitionsregel in die Schuldenbremse einbauen“, sagte Landtags-Fraktionsvize Lasse Petersdotter am Dienstag. Nötig sei ein Investitionspakt. Aufgrund der Haushaltssituation liege die Perspektive sonst „zwischen Stillstand und Kürzungen“. In den kommenden Jahren klaffe in der mittelfristigen Finanzplanung eine Lücke in Höhe von 300 ...

