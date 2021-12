Gesundheit : Große Nachfrage nach Impfterminen in Schleswig-Holstein

Der Start der Terminbuchungen in den Impfstellen für Menschen unter 60 Jahren ist von den Schleswig-Holsteinern gut angenommen worden.

Kiel | Allein innerhalb der ersten 45 Minuten seien 50.000 Buchungen erfolgt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bis zum Mittag wurden rund 77.000 Termine vergeben. In den vergangenen Tagen hatten auf dem Portal nur Menschen ab 60 Jahren Impftermine buchen können. Dies nutzten rund 87.000 Norddeutsche. In den Impfstellen können Erst-, Zw...

