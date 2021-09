Brände : Großbrand in Lagerhalle: Lange Nachlöscharbeiten

In der Nacht zum Sonntag entsteht gegen Mitternacht auf einem Müllsammelplatz in Hamburg ein Feuer. Schnell greifen die Flammen auf eine Lagerhalle über. Die Löscharbeiten beschäftigen die Einsatzkräfte den ganzen Tag.

Hamburg | Ein Großbrand in einer Lagerhalle im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort hat die Anwohner eines Industriegeländes am Sonntag in Atem gehalten. Diese waren, nachdem das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, dazu aufgerufen, ihre Fenster und Türen auch tagsüber während der Nachlöscharbeiten geschlossen zu halten, da weiterhin Rauchgase und Verqualmungen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.