Geschichte : „Grindel leuchtet“: Anwohner erinnern an ermordete Juden

83 Jahre nach der Pogromnacht haben Menschen in Hamburg der ermordeten Juden der Hansestadt gedacht.

Hamburg | So gab es etwa auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel eine Mahnwache mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. Anwohner stellten zudem unter dem Motto „Grindel leuchtet“ Kerzen neben die Stolpersteine, die vor den Häusern auf die ehemaligen jüdischen Bewohner hinweisen. Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten Synagogen in ganz Deu...

