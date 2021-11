Geschichte : „Grindel leuchtet“: Anwohner erinnern an Opfer des Holocaust

Zum 83.

Hamburg | Jahrestag der Pogromnacht erinnern die Menschen in Hamburg heute mit mehreren Veranstaltungen an die ermordeten Juden in ihrer Stadt. Um 15.30 Uhr gibt es auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel eine Mahnwache mit Vertretern der jüdischen Gemeinde. An diesem Ort hatten die Nationalsozialisten am 9. November 1938 die Bornplatz-Synagoge angezün...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.