Kirche : Gottesdienste für alle auch bei hoher Corona-Inzidenz

Auch in Zeiten von hohen Corona-Inzidenzen will die Nordkirche an Gottesdiensten für alle Menschen festhalten.

Hamburg | „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Auch jetzt und heute. Das ist unser Auftrag“, sagte die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fehrs am Dienstag bei einem Adventsempfang in Hamburg. Sie sprach sich indirekt gegen eine Beschränkung durch die 2G-Regel aus: „Es muss Orte geben, an denen alle Menschen sich von ihren Nöten und Sorgen entlaste...

