Schiffbau : „Gorch Fock“-Kommandant zufrieden mit neuem Schiff

Der Stolz der Marine kehrt nach jahrelanger Abwesenheit zurück nach Kiel. Die „Gorch Fock“ ist im Prinzip ein neues Schiff. Und das Segelschulschiff fährt sich gut, sagt Kommandant Brandt. Für die Rückkehr in den Heimathafen plant er eine besondere Geste.

Wilhelmshaven | Nach jahrelanger Sanierung steuert das Segelschulschiff „Gorch Fock“ am Montag wieder den Kieler Marinestützpunkt an. „Sie fährt sich sehr gut“, sagte Kommandant Nils Brandt der Deutschen Presse-Agentur. Er blicke dem Törn mit großer Freude entgegen, um dann „nach 2232 Tagen endlich wieder in unseren Heimathafen reinzukommen“. Fast sechs Jahre lang...

