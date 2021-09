Handball : Golla zu FIFA-Plänen: „Fußball findet so genug statt“

Handball-Nationalspieler Johannes Golla hat die Pläne des Fußball-Weltverbandes FIFA, alle zwei Jahre eine WM auszurichten, kritisiert.

Kiel | „Der Fußball hat es nicht nötig, mehr Turniere zu spielen. Der Fußball findet so genug statt“, klagte der Kreisläufer vom Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt im Interview mit Sport1. „Im Fußball haben eine WM und eine EM einen noch höheren Stellenwert als im Handball, weil vier Jahre dazwischen liegen.“ Es werde am Ende aber wohl so entschieden, ...

