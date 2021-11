Brauchtum : Glühwein am Rathaus - Weitere Weihnachtsmärkte eröffnet

Glühwein, Mandeln, Kunsthandwerk: In Hamburg sind am Montag nochmals mehrere Weihnachtsmärkte in die Saison gestartet.

Hamburg | Darunter war auch der Roncalli-Weihnachtsmarkt am Rathaus. Für die Besucher gibt es dort etwa Holzschnitzereien, Nürnberger Lebkuchen und den Rathausmarkt-Glühwein. Außerdem begannen der Wirtschaftsbehörde zufolge die Märkte in Harburg, Ottensen, Eppendorf, Barmbek, Bergedorf sowie der in der Hafencity. Ebenfalls eröffnet wurde der schwul-lesbische We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.