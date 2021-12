Justiz : Generalstaatsanwalt verabschiedet: Gezerre um Nachfolge

Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) hat am Mittwoch Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter die Abschiedsurkunde ausgehändigt.

Kiel | Zepter geht nach sechs Jahren an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins Anfang 2022 in den Ruhestand, wie das Justizministerium mitteilte. Pandemiebedingt fand die Zeremonie nur in kleinem Kreis im Justizministerium in Kiel statt. Das juristische Gerangel um die Nachfolge geht weiter. Die Landesregierung hatte sich auf Clausse...

